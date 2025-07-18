Построенную в 1953 году котельную Быковского детдома полностью модернизировали

18 июля 2025, 15:54

Фото: Раменский медиацентр

«Раменская теплосеть» завершила модернизацию котельной Быковского детдома, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа. Из бюджета муниципалитета на реконструкцию выделили 45 млн рублей.





Котельная обслуживает не только детдом, но ещё 26 жилых двухэтажных домов и шесть социальных объектов района. Она появилась в 1953 году, когда строился сам детский дом. Изначально котельная работала на угле. Теперь она оснащена современным оборудованием отечественного производства.



Капитальную реконструкцию с полной заменой оборудования провели в прошлом году. Работы выполнила подрядная организация ООО «Тепло» на средства инвестпрограммы округа.

Фото: Раменский медиацентр

По словам главного инженера АО «Раменская теплосеть» Александра Романова, тепловая мощность котельной увеличена на 10%. Установлены новые котлы, насосы, система автоматики и безопасности, современная система химводоподготовки.

«Оборудование было устаревшим и требовало замены. Сейчас котельная готова к отопительному сезону», – сказала главный инженер ООО «Тепло» Галина Рябова.