В Раменском установили помпы для ликвидации подтопления

21 июля 2025, 12:09

Заместитель главы МБУ «Содержание и благоустройство» Раменского округа Сергей Машков. Видео: корреспондент Ольга Стафёрова

Сильный дождь подтопил территорию за рынком в микрорайоне Холодово Раменского муниципального округа. На борьбу с подтоплением вышли оперативные службы, для откачки воды установлены помпы, передаёт корреспондент Ольга Стафёрова.





О ходе работ рассказал первый заместитель руководителя раменского МБУ «Содержание и благоустройство» Сергей Машков.





«Дождь у нас идёт с воскресенья. За это время выпало 84% от месячной нормы осадков. Сейчас вся наша служба работает, мы оперативно реагируем. Здесь, в Холодово, мы пока перекрыли движение, чтобы не было гидроудара у машин. Люди относятся с пониманием», — сказал Сергей Машков.