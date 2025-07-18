Жителям Раменского рассказали, как получить уведомления об уплате налогов
Уведомления об уплате налогов за прошлый год поступят жителям Раменского не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Документы придут владельцам недвижимости, транспорта и земли по почте и в личные кабинеты на сайте ФНС и портале госуслуг. Налоговая служба направляет уведомления по почте, дублирует их в личные кабинеты налогоплательщиков на сайте ФНС, а также может отправить через мобильное приложение «Налоги ФЛ» или на портал «Госуслуги», если пользователь активировал соответствующую опцию», – рассказал начальник отдела камеральных проверок №3 Межрайонной ИФНС России №1 по Московской области Тимур Тебоев.Налоговое уведомление информирует о сумме налога, которую нужно уплатить в установленный срок. В нём могут быть указаны сведения о налоговых льготах, вычетах или других послаблениях, уменьшающих размер налога.
Оплатить имущественные налоги за 2024 год нужно до 1 декабря 2025-го включительно. Иначе на едином налоговом счёте образуется задолженность с начислением пеней.