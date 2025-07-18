Достижения.рф

Жителям Раменского рассказали, как получить уведомления об уплате налогов

Фото: Раменский медиацентр

Уведомления об уплате налогов за прошлый год поступят жителям Раменского не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.



«Документы придут владельцам недвижимости, транспорта и земли по почте и в личные кабинеты на сайте ФНС и портале госуслуг. Налоговая служба направляет уведомления по почте, дублирует их в личные кабинеты налогоплательщиков на сайте ФНС, а также может отправить через мобильное приложение «Налоги ФЛ» или на портал «Госуслуги», если пользователь активировал соответствующую опцию», – рассказал начальник отдела камеральных проверок №3 Межрайонной ИФНС России №1 по Московской области Тимур Тебоев.
Фото: Раменский медиацентр
Налоговое уведомление информирует о сумме налога, которую нужно уплатить в установленный срок. В нём могут быть указаны сведения о налоговых льготах, вычетах или других послаблениях, уменьшающих размер налога.

Оплатить имущественные налоги за 2024 год нужно до 1 декабря 2025-го включительно. Иначе на едином налоговом счёте образуется задолженность с начислением пеней.


Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0