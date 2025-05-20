Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдёт под знаком Юбилея Великой Победы

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Истре с 9 по 13 июля пройдёт VIII Фестиваль классической музыки на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей». В фокусе мероприятия в этом году будет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В фестивальной программе – легендарные сочинения Прокофьева и Шостаковича. Также будут исполнены произведения Хачатуряна, Рахманинова, Бернстайна. Завершится фестиваль гала-концертом творческого наследия Исаака и Максима Дунаевских.
Программа фестиваля и билеты – на сайте.
«Лето. Музыка. Музей» – крупнейший опен-эйр-фестиваль классической музыки в Подмосковье, появившийся в 2018 году. Его бессменный президент – народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский. Каждый сезон фестиваль привлекает гостей из Москвы и Подмосковья, выполняя не только развлекательную, но и просветительскую миссию.
Читайте также:
В Московской области стартует новый сезон проекта «Кинопарк»
В Жуковском проводят выставку картин «Раменская палитра»
В Павловском Посаде прошла премьера спектакля детской студии «СказкаГрад»
«Восьмой фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в этом году пройдёт под знаком Юбилея Победы. Зрители услышат гениальные произведения, которые помогали нашему народу пройти военные годы, поднимали дух. Уверен, что в Истре, рядом с Ново-Иерусалимским монастырём, пережившим весь ужас войны, эта музыка будет звучать особенно проникновенно», – сказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.Художественный руководитель фестиваля, дирижёр Дмитрий Юровский в этом году выступит не только с Госоркестром России имени Е.Ф. Светланова, но и встанет за пульт Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского, который дебютирует в Новом Иерусалиме.
Программа фестиваля и билеты – на сайте.
«Лето. Музыка. Музей» – крупнейший опен-эйр-фестиваль классической музыки в Подмосковье, появившийся в 2018 году. Его бессменный президент – народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский. Каждый сезон фестиваль привлекает гостей из Москвы и Подмосковья, выполняя не только развлекательную, но и просветительскую миссию.
Читайте также:
В Московской области стартует новый сезон проекта «Кинопарк»
В Жуковском проводят выставку картин «Раменская палитра»
В Павловском Посаде прошла премьера спектакля детской студии «СказкаГрад»
Лора Луганская