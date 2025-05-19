В Павловском Посаде прошла премьера спектакля детской студии «СказкаГрад»

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
Детский театральный коллектив «СказкаГрад» из Павлово-Посадского городского округа представил новый спектакль «Малютка из цветка». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Юные артисты прекрасно справились с ролями. Молодым талантам удалось передать всю глубину эмоций героев. Зрители переживали вместе с персонажами радостные моменты и преодолевали трудности. Не оставила равнодушных и подборка костюмов – каждый элемент, продуманный до мелочей, создавал неповторимую визуальную гармонию», – рассказали в администрации.Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
Успех «Малютки из цветка» стал возможным благодаря режиссёру-постановщику Елене Давыдовой.
«В театре не бывает неважных ролей. Каждый житель волшебного мира добавлял особый шарм. На кувшинках в многоголосом хоре пели очаровательные лягушки. Розы, ромашки и незабудки в саду цветочницы мило покачивали красивыми головками. Всё в этой сказке было окутано очарованием. В ней даже колоритный жук и деловые гусеницы вызывали восторг у зрителей», – сказала депутат Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Анна Суница.По её словам, старая сказка была прочитана по-новому, и это было прекрасно.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
Читайте также:
В Павловском Посаде открыли сезон уличных рок-концертов
Власти Павловского Посада обсудили с жителями благоустройство дворовой территории
Более 500 человек посетили фестиваль городов Подмосковья в Павловском Посаде
Лора Луганская