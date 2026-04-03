В Подмосковье с остановок и дорожных знаков смыли граффити и незаконную рекламу
Нелегальную рекламу и вандальные надписи убрали с остановочных павильонов и знаков на региональных дорогах в девяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели на минувшей неделе специалисты Мосавтодора.
«От вандальльных граффити отмыли остановки общественного транспорта на улице Мира в Красногорске, на Коммунистической улице в Можайске и на улице Карла Маркса в посёлке Красково под Люберцами, а также дорожные знаки на проспекте Кирова в Коломне», — говорится в сообщении.Незаконно размещённые рекламные объявления ликвидировали на остановках в деревне Старые Псарьки и на улице Ленина в селе Кудиново Богородского округа, в селе Софьино Раменского округа, в посёлке Октябрьский и деревнях Никольское, Духанино и Граворново округа Истра и на улицах Московская и Полевая во Фрязине. А на улице Гагарина в Жуковском рекламу убрали с дорожного знака.