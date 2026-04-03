В Подмосковье с остановок и дорожных знаков смыли граффити и незаконную рекламу

03 апреля 2026, 17:58

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Нелегальную рекламу и вандальные надписи убрали с остановочных павильонов и знаков на региональных дорогах в девяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы провели на минувшей неделе специалисты Мосавтодора.





«От вандальльных граффити отмыли остановки общественного транспорта на улице Мира в Красногорске, на Коммунистической улице в Можайске и на улице Карла Маркса в посёлке Красково под Люберцами, а также дорожные знаки на проспекте Кирова в Коломне», — говорится в сообщении.