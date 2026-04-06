В нарколаборатории под Коломной нашли 13 кг мефедрона
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
22-летнего молодого человека и его 19-летнюю девушку задержала полиция по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сначала сотрудники постовой службы остановили в Коломне молодого человека, который был пьяным в публичном месте. От него исходил резкий химический запах. В разговоре с правоохранителями он внезапно рассказал им, что производит наркотики у себя на даче.
«Проверка подтвердила эту информацию. В дачном доме нашли лабораторное оборудование, ёмкости с химическими жидкостями и тканевые свёртки с порошком. Экспертиза показала, что порошок содержит производное наркотического средства N-метилэфедрона. Общий вес наркотиков составил 13 килограммов», — говорится в сообщении.Полицейские также выяснили, что предложение заниматься производством наркотиков задержанный получил через мессенджер. Для этих целей он в сентябре прошлого года купил дачный дом и привлёк к работе свою знакомую.