Фестиваль «Медленное ремесло» соберёт в Подмосковье более 80 мастеров
Четвёртый фестиваль «Медленное ремесло» будет проходить в деревне Новлянки Дмитровского округа 11-12 июля. В нём примут участие более 80 мастеров со всей России. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Гости праздника смогут своими глазами увидеть техники и приёмы свыше 20 народных ремёсел.
«На фестивале проведут мастер-классы по плетению кружев, росписи и резьбе по дереву, вышивке, вязанию, гончарному и кузнечному делу, прядению, ткачеству, лозоплетению и пр. В программе также показ народных костюмов и фолк-концерт», — говорится в сообщении.Кроме того, в рамках фестиваля будет работать ярмарка с уникальными изделиями ручной работы.
Вход свободный, но потребуется предварительная регистрация. Её можно пройти по ссылке.