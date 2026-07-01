В Подмосковье сняли одно ограничение для самозанятых таксистов

01 июля 2026, 13:24

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Правила получения разрешения на таксомоторную деятельность для самозанятых в Московской области изменились с 1 июля. Теперь зарабатывать извозом в Подмосковье могут не исключительно местные, а все желающие — вне зависимости от места регистрации. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





При этом в ведомстве подчеркнули, что изменения касаются только самозанятых. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей нормы остались прежними.





«Расширение возможности получения разрешений для самозанятых позволит увеличить рынок таксомоторных перевозок и поможет легализации деятельности перевозчиков», — заявили в Минтрансе.