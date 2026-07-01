Достижения.рф

Подмосковных промышленников пригласили на международную выставку в Минске

оригинал Фото: istockphoto.com/standret

Принять участие во второй международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» приглашают предпринимателей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.



Целью выставки, которая объединит лидеров промышленности Белоруссии, России и других стран ЕАЭС, будет развитие сотрудничества и передача передовых технологий.

«Участие в выставке уже подтвердили ключевые игроки российской и белорусской промышленной сферы», — отмечается в сообщении.
Мероприятие будет проходить в Минске с 30 сентября по 2 октября. Заявку на участие можно подать по ссылке.

Ранее сообщалось, что объём выручки компаний-резидентов особой экономической зоны «Дубна» по итогам прошлого года составил более 100 миллиардов рублей.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0