Подмосковных промышленников пригласили на международную выставку в Минске

01 июля 2026, 13:08

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Принять участие во второй международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» приглашают предпринимателей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.





Целью выставки, которая объединит лидеров промышленности Белоруссии, России и других стран ЕАЭС, будет развитие сотрудничества и передача передовых технологий.





«Участие в выставке уже подтвердили ключевые игроки российской и белорусской промышленной сферы», — отмечается в сообщении.