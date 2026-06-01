В ДК «Звезда» поздравили Наро-Фоминск с 100-летием и вручили награды
Жители Наро-Фоминского городского округа отметили двойной праздник: девятую годовщину с момента его образования, а также 100-летие Города воинской славы Наро-Фоминска. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Торжественное мероприятие прошло во Дворце культуры «Звезда».
«Открывая праздник, глава округа Роман Шамнэ вручил знаки и ленты Почётных граждан Наро-Фоминска Николаю Вагину и Михаилу Янковскому. В этот день наградами всех уровней отметили тех, кто внёс большой вклад в развитие и процветание округа», – рассказали в администрации.
Были и премьеры песен, посвящённых Наро-Фоминску. Текст одной из них написал Анатолий Шкурков, который долгое время был главой города. В финале прозвучала ещё одна премьера – композиция «Наро-Фоминск» в исполнении Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. Александрова. Зал слушал её стоя.