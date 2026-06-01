В колледже «Энергия» прошёл урок культуры безопасности для студентов
С 28 мая по 1 июня во всех структурных подразделениях подмосковного колледжа «Энергия» — в Реутове, Балашихе и Богородском округе — прошёл тематический урок культуры безопасности для студентов первых и вторых курсов, сообщает Министерство образования Московской области.
Мероприятие открыли руководители структурных подразделений. Социальный педагог Елена Артемова подготовила презентацию о поведении на природе, у воды и в местах массового скопления людей.
Преподаватель ОБЖ Александр Андропов отработал со студентами алгоритмы действий при чрезвычайных ситуациях и правила личной безопасности. Участники серии мероприятий обсудили важные аспекты безопасного отдыха летом.
Обучающиеся узнали правила поведения в природной среде, включая водные объекты, и действия при возникновении ЧС. Сотрудники Центра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Балашиха показали видеоролик и дали полезные советы: как вести себя на воде и в лесу, как защититься от клещей, а также как спасать людей в экстренных ситуациях. Специалист напомнил о важности номера экстренной службы 112.
