В Красногорске проверили капремонт кровли многоквартирного дома
Ход капитального ремонта кровли многоквартирного дома №25А по Железнодорожной улице в Красногорске проверила первый заместитель главы городского округа Наталья Тимошина в рамках очередного обхода территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ремонт проводится по заявкам жителей, которые жаловались на протечки.
«В настоящее время работы выполнены на 55%. Рабочие уже провели герметизацию швов и стыков, закончили утепление, сделали стяжку и установили капельник. Следующий этап ремонта — устройство финишного покрытия», — говорится в сообщении.Завершить обновление кровли должны до конца октября.
В ходе осмотра территории Наталья Тимошина также пообщалась с местными жителями и взяла в работу их замечания относительно подготовки дома к зиме.