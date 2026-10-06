В Красногорске проверили капремонт кровли многоквартирного дома

06 октября 2026, 11:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Ход капитального ремонта кровли многоквартирного дома №25А по Железнодорожной улице в Красногорске проверила первый заместитель главы городского округа Наталья Тимошина в рамках очередного обхода территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Ремонт проводится по заявкам жителей, которые жаловались на протечки.





«В настоящее время работы выполнены на 55%. Рабочие уже провели герметизацию швов и стыков, закончили утепление, сделали стяжку и установили капельник. Следующий этап ремонта — устройство финишного покрытия», — говорится в сообщении.