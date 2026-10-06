В ДК Электрогорска отметили День пожилых людей и начало сезона
Большой концерт, посвящённый сразу двум событиям — Дню пожилых людей и старту творческого сезона, дали в Доме культуры города Электрогорск Павлово-Посадского округа в минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В программу вошли танцевальные и вокальные номера в исполнении артистов ДК.
«Особенно трогательными были моменты, когда юные певцы и танцоры выходили на сцену вместе со своими наставниками — представителями старшего поколения. Эти совместные выступления стали настоящим украшением концерта. Они показали, как важна связь между людьми разных возрастов», — говорится в сообщении.Зрители тепло принимали артистов и получили большое удовольствие от праздника.
В новом сезоне жителей и гостей Электрогорска ждёт ещё много творческих встреч с местными артистами.