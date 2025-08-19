Фестиваль народных промыслов и ремёсел в селе Кривандино собрал более 200 мастеров

19 августа 2025, 09:55

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Фестиваль народных промыслов и ремёсел «Край Мещерский — край богатый» состоялся в селе Кривандино муниципального округа Шатура. Свои произведения представили более 200 мастеров из разных уголков России. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Гости праздника увидели керамику, посуду, одежду, сотканную вручную, и игрушки. Участников фестиваля поприветствовал глава Шатуры Николай Прилуцкий.



«Приятно, что география фестиваля расширяется и всё больше участников приезжает к нам на нашу шатурскую землю!» — сказал Николай Прилуцкий.

«Наши бабушки ткали из конопли, из крапивы, изо льна, из шерсти. И я попробовала возродить этот древний вид творчества», — поделилась Ольга Перова.