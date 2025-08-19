Фестиваль народных промыслов и ремёсел в селе Кривандино собрал более 200 мастеров
Фестиваль народных промыслов и ремёсел «Край Мещерский — край богатый» состоялся в селе Кривандино муниципального округа Шатура. Свои произведения представили более 200 мастеров из разных уголков России. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Гости праздника увидели керамику, посуду, одежду, сотканную вручную, и игрушки. Участников фестиваля поприветствовал глава Шатуры Николай Прилуцкий.
«Приятно, что география фестиваля расширяется и всё больше участников приезжает к нам на нашу шатурскую землю!» — сказал Николай Прилуцкий.
Одежду, палантины и коврики ручной работы привезла на фестиваль мастерица ткачества Ольга Перова. Этим ремеслом она профессионально занимается уже десять лет и планирует научить этому других.
«Наши бабушки ткали из конопли, из крапивы, изо льна, из шерсти. И я попробовала возродить этот древний вид творчества», — поделилась Ольга Перова.
Фестиваль народных промыслов и ремёсел прошёл в Кривандине уже в восьмой раз. Он возрождает традицию масштабных ярмарок, который проводились здесь более ста лет назад.