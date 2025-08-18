Подмосковные больницы с начала года получили дефибрилляторов на 40 млн рублей

18 августа 2025, 18:42

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В больницы Московской области с начала года поступило более полусотни единиц оборудования для сердечно-легочной реанимации. Всего было закуплено дефибрилляторов на 40 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.







«Дефибрилляторы применяют при опасных нарушениях сердечного ритма. С начала года в больницы региона поступила 51 единица такой медтехники. До конца года поставим еще 29 единиц на сумму более 32 млн рублей», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.