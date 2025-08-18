Подмосковные больницы с начала года получили дефибрилляторов на 40 млн рублей
В больницы Московской области с начала года поступило более полусотни единиц оборудования для сердечно-легочной реанимации. Всего было закуплено дефибрилляторов на 40 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
«Дефибрилляторы применяют при опасных нарушениях сердечного ритма. С начала года в больницы региона поступила 51 единица такой медтехники. До конца года поставим еще 29 единиц на сумму более 32 млн рублей», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как отметили в ведомстве, новые дефибрилляторы получили девять подмосковных медучреждений, в том числе Видновская, Истринская, Одинцовская, Химкинская и другие больницы.
Медтехнику закупают благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.