В Дмитровском кремле открылась выставка «Иллюзия театра»
В Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» открылась выставка «Иллюзия театра. Театр Гонзаги в Архангельском». Экспозиция показывает уникальные предметы из усадебного театра Архангельского, включая чертежи, декорации, макеты и подлинные осветительные приборы, отметили в подмосковном Минкульте.
Особенность театра Гонзаги — главная роль принадлежала декорациям, созданным итальянским художником Пьетро Гонзаги по заказу князя Юсупова. На выставке представлены экспонаты из собрания Дмитровского кремля, посвящённые театру Апраксиных в Ольгово.
Выставка будет работать до 11 января 2026 года. Билеты можно купить на сайте музея или в кассе.
Адрес: Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, 17.
Читайте также: