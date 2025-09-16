Достижения.рф

В Дмитровском кремле открылась выставка «Иллюзия театра»

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

В Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» открылась выставка «Иллюзия театра. Театр Гонзаги в Архангельском». Экспозиция показывает уникальные предметы из усадебного театра Архангельского, включая чертежи, декорации, макеты и подлинные осветительные приборы, отметили в подмосковном Минкульте.



Особенность театра Гонзаги — главная роль принадлежала декорациям, созданным итальянским художником Пьетро Гонзаги по заказу князя Юсупова. На выставке представлены экспонаты из собрания Дмитровского кремля, посвящённые театру Апраксиных в Ольгово.

​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Выставка будет работать до 11 января 2026 года. Билеты можно купить на сайте музея или в кассе.

Адрес: Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, 17.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0