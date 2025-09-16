Юбилей семейного центра «Гармония» в Волоколамском округе отметили концертом

16 сентября 2025, 16:31

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Центру помощи семье и детям «Гармония» Волоколамского округа исполнилось 25 лет. В часть юбилея в Ярополецком доме культуры устроили праздничный концерт. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В фойе ДК была развёрнута выставка фотографий и творческих работ ребят. Кроме того, для юных гостей организовали мастер классы по созданию поделок из проволоки, свечей и по рисованию на воде.





«Сотрудников центра поздравила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Юрьевна Козлова. Отличившимся сотрудникам вручили грамоты и благодарственные письма», — отмечается в сообщении.