Фестиваль национальных видов спорта пройдёт в Люберцах в День города
6 сентября на стадионе «Урожай» в посёлке Томилино состоится Фестиваль национальных видов спорта, посвященный Дню города Люберцы.
Он добавил, что победители и призёры соревнований будут награждены специальными кубками от организаторов и ценными призами от партнеров мероприятия. Начало в 10:00. Адрес: посёлок Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 15 «А». Фестиваль пройдет при поддержке Дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы.«В этот день на стадионе «Урожай» пройдет Первый абсолютный чемпионат городского округа Люберцы по мас-рестлингу среди мужчин и женщин, а также турниры по киле, нардам, самбо и борьбе на поясах. Мы приглашаем всех любителей спорта активно отпраздновать День рождения Люберец!» — отметил руководитель Дирекции спортивных сооружений Сергей Стрекаловский.