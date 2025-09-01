Достижения.рф

Фестиваль национальных видов спорта пройдёт в Люберцах в День города

Фото: администрация Люберцы г.о.

6 сентября на стадионе «Урожай» в посёлке Томилино состоится Фестиваль национальных видов спорта, посвященный Дню города Люберцы.



«В этот день на стадионе «Урожай» пройдет Первый абсолютный чемпионат городского округа Люберцы по мас-рестлингу среди мужчин и женщин, а также турниры по киле, нардам, самбо и борьбе на поясах. Мы приглашаем всех любителей спорта активно отпраздновать День рождения Люберец!» — отметил руководитель Дирекции спортивных сооружений Сергей Стрекаловский.
Он добавил, что победители и призёры соревнований будут награждены специальными кубками от организаторов и ценными призами от партнеров мероприятия. Начало в 10:00. Адрес: посёлок Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 15 «А». Фестиваль пройдет при поддержке Дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы.
Анастасия Хохлова

