Фестиваль национальных видов спорта пройдёт в Люберцах в День города

01 сентября 2025, 15:40

6 сентября на стадионе «Урожай» в посёлке Томилино состоится Фестиваль национальных видов спорта, посвященный Дню города Люберцы.

«В этот день на стадионе «Урожай» пройдет Первый абсолютный чемпионат городского округа Люберцы по мас-рестлингу среди мужчин и женщин, а также турниры по киле, нардам, самбо и борьбе на поясах. Мы приглашаем всех любителей спорта активно отпраздновать День рождения Люберец!» — отметил руководитель Дирекции спортивных сооружений Сергей Стрекаловский.