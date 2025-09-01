Школьникам Подольска раздали светоотражающие браслеты

01 сентября 2025, 15:29

Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Акцию по профилактике детского травматизма на дорогах провели в Подольске 1 сентября сотрудники муниципального предприятия «Подольский троллейбус». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В ходе акции сотрудники «Подольского троллейбуса» раздавали юным пешеходам светоотражающие браслеты, которые можно носить на руке или прикрепить к рюкзаку. Кроме того, детям и их родителям напомнили о необходимости соблюдать ПДД.





«Безопасность наших пассажиров и всех участников дорожного движения является нашим приоритетом. В День знаний мы хотим ещё раз обратить внимание на важность соблюдения правил дорожного движения и призвать всех быть внимательными на дорогах и соблюдать осторожность», — сказал директор МУП «Подольский троллейбус» Вадим Быков.