Фестиваль «Огненная дуга» собрал в Ступине более 200 реконструкторов

04 мая 2026, 10:17

Свыше 200 реконструкторов приняли участие в ХХ военно-историческом фестивале «Огненная дуга», который состоялся 2 мая на площадке рядом со Свято-Троицким Белопесоцким монастырём в округе Ступино. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.





Главным событием фестиваля стала реконструкция эпизода одного из сражений Великой Отечественной войны. Участники использовали аутентичное вооружение и обмундирование, а также 15 единиц техники.





«Фестиваль «Огненная дуга» — это не только культурно-массовое событие, но и просветительский проект, цель которого — сохранить правду о войне, память о подвиге народа и привить молодёжи уважение к истории своего Отечества», — заявила представительница организаторов мероприятия Елена Сурикова.