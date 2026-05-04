Команда «Заречье-Одинцово» завоевала волейбольный Кубок России
Волейболистки подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» одержали победу на Кубке России. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
В полуфинале команда «Заречье-Одинцово» обыграла петербургскую «Корабелку», а в финале — «Уралочку-НТМК» из Екатеринбурга.
«Это историческая победа: спустя 19 лет подмосковные волейболистки получили Кубок России. Благодарю спортсменок, тренерский штаб и, конечно же, всех болельщиков», — сказал министра спорта региона Дмитрий Абарёнов.Всего в истории клуба это седьмой завоёванный Кубок России. Ранее волейболистки «Заречья» поднимались на высшую ступень пьедестала почёта шесть раз в период с 1995 по 2007 годы.
«Третье место Кубка Победы, серебро чемпионата России и, наконец, золото Кубка России — мы собрали все трофеи, достойно завершили сезон», — заявил председатель Наблюдательного совета ВК «Заречье-Одинцово» Сергей Колунов.Отмечается, что финальный матч с «Уралочкой-НТМК» завершился со счётом 3:2 в пользу подмосковных спортсменок.