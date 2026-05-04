В восьми МФЦ Подмосковья проведут консультации по вопросам похорон

Бесплатные консультации по вопросам, касающимся похорон, проведут в мае специалисты Центра мемориальных услуг в восьми подмосковных офисах «Мои документы». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





Найти консультантов можно будет по специальному баннеру, размещённому рядом с рабочим местом, а узнать — по униформе.





«Специалисты объяснят, как получить услуги в сфере погребения и похоронного дела, как оформить пособие, какие документы для этого нужны и пр.», — говорится в сообщении.