В восьми МФЦ Подмосковья проведут консультации по вопросам похорон
Бесплатные консультации по вопросам, касающимся похорон, проведут в мае специалисты Центра мемориальных услуг в восьми подмосковных офисах «Мои документы». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Найти консультантов можно будет по специальному баннеру, размещённому рядом с рабочим местом, а узнать — по униформе.
«Специалисты объяснят, как получить услуги в сфере погребения и похоронного дела, как оформить пособие, какие документы для этого нужны и пр.», — говорится в сообщении.5 мая консультации проведут в Ивантеевке (Центральный проезд, дом №4), 7 мая — в щёлковском посёлке Монино (Новинское шоссе, дом №6), 12 мая — в Серпухове (Советская улица, дом №111), 14 мая — в Домодедове (1-й Советский проезд, дом №5), 19 мая — в деревне Голубое под Солнечногорском (Тверецкий проезд, строение 18А), 21 мая — в посёлке Бутово Ленинского округа (микрорайон Бутовский Парк, дом №22), 26 мая — в городе Куровское (улица Первомайская, дом №80) и 28 мая — в Королёве (микрорайон Юбилейный, Пионерская улица, дом №1/4).