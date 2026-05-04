В Мытищах завершают строительство школьного корпуса на 200 мест

04 мая 2026, 09:22

Строительство нового корпуса школы №10 им. А.К. Астрахова, рассчитанного на 200 учеников, ведётся в микрорайоне 20 в Мытищах. В настоящее время готовность здания составляет 95%. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Объект возводят по программе реновации микрорайона в рамках договора о комплексном развитии территории.



