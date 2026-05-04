В Мытищах завершают строительство школьного корпуса на 200 мест
Строительство нового корпуса школы №10 им. А.К. Астрахова, рассчитанного на 200 учеников, ведётся в микрорайоне 20 в Мытищах. В настоящее время готовность здания составляет 95%. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Объект возводят по программе реновации микрорайона в рамках договора о комплексном развитии территории.
Ввести объект в эксплуатацию должны в текущем году.«Пристройка представляет из себя четырёхэтажное здание общей площадью 3 700 квадратных метров. Там будут заниматься ученики 5-11 классов. В здании размещаются универсальные и специализированные кабинеты, центр детских инициатив и столовая. С основной школой корпус соединяет переход на уровне третьего этажа», — говорится в сообщении.