Легендарную «Ленинградскую» симфонию 9 мая исполнили на открытой площадке Дубны

Видео: Администрация г.о. Дубна
Концерт к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне дал двойной состав Дубненского симфонического оркестра в концертном зале подмосковного округа. На площадке звучала легендарная «Ленинградская» симфония. Произведение Дмитрия Шостаковича стало символом веры в Победу над нацизмом, подарив надежду советским людям.
Композитор ощутил на себе все тяготы военных лет, туша ночью «зажигалки» на крышах. В симфонии он передал грохот бомбежек, голод и холод блокадных зим и мертвую поступь нацистов.
Глава Дубны Максим Тихомиров подчеркнул, что зал был на открытом воздухе, на территории второй школы, где в военные годы были полевые госпитали. «Ленинградскую» симфонию услышали свыше 1500 жителей.
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«Мы в первую очередь заботились об исторической достоверности, музыка, написанная именно в то время композитором, который участвовал в противовоздушной обороне Ленинграда — что может быть правдивее?!» — рассказала директор Дубненского симфонического оркестра Наталья Кастро.Для исполнителей, по их словам, это один из самых значимых концертов сезона. По их мнению, важно, чтобы молодое поколение знало правду о Великой Отечественной войне, и связь поколений не прервалась. Музыка помогает решить эту задачу.
«Браво! Это было грандиозно, мощно... Эмоции зашкаливали. Масштабный проект музыкального шедевра Шостаковича. Спасибо, огромная благодарность за организацию!» — поблагодарили зрители.
Глава Дубны Максим Тихомиров подчеркнул, что зал был на открытом воздухе, на территории второй школы, где в военные годы были полевые госпитали. «Ленинградскую» симфонию услышали свыше 1500 жителей.
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Никита Кротов