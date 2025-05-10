Легендарную «Ленинградскую» симфонию 9 мая исполнили на открытой площадке Дубны

Парад на воде «Победная флотилия» впервые прошел в акватории реки Серебрянки Пушкинского городского округа. Примерно сотня участников прошла колонной от автомобильного моста к пешеходному, почтив память героев Великой Отечественной войны. Участвовали 70 экипажей с участниками от 12 до 70 лет.