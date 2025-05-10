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Парад на воде «Победная флотилия» прошел в Пушкино в акватории Серебрянки

Видео: администрация г.о. Пушкинский

Парад на воде «Победная флотилия» впервые прошел в акватории реки Серебрянки Пушкинского городского округа. Примерно сотня участников прошла колонной от автомобильного моста к пешеходному, почтив память героев Великой Отечественной войны. Участвовали 70 экипажей с участниками от 12 до 70 лет.
«Лодки Драконы, гребно-парусные Ялы, байдарки, каноэ, сапы, не обгоняя друг друга, двигались в своем ритме, сохраняя очередность и место в колонне», — сказано в публикации.

В «Победной флотилии» были воспитанники окружной спортшколы, участники Пушкинского гребного клуба SUP-ENERGY, представители Пушкинского гребно-парусного клуба «Адмирал Ушаков» и представители Всероссийского общества инвалидов.
«Это восторг. Не видела никогда, чтобы такие разные лодки по реке проплывали друг за другом. И настроение очень радостное, приподнятое, хочется улыбаться и приветствовать всех. Мы стоим, машем каждому кораблю», — рассказала зрительница Елена.
Всего мероприятие посмотрели примерно 1500 зрителей.

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#праздники
#новости
Накануне Дня Победы в Пушкино открыли памятник женщине-санинструктору
10 мая 2025, 13:52

Фото: администрация г.о. Пушкинский

Памятник женщине-санинструктору открыли в Пушкинском городском округе накануне Дня Победы. В торжественном мероприятии участвовали глава округа Максим Красноцветов, замминистра здравоохранения Подмосковья Андрей Раздорский, председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения России Нина Суслонова.
«Сегодня наши военнослужащие делают всё возможное и невозможное, чтобы отстоять безопасность нашего государства. Мы символически открыли этот памятник, оставив добрый след в истории», — произнес Максим Красноцветов.

Монумент женщине-санинструктору находится в сквере площадью свыше 1600 квадратов у корпуса Пушкинской клинической больницы. На территории сквера высадили более 250 новых растений, включая тую, ель, сирень, спирею и краснолистную сливу.

Памятник женщине-санинструктору — это собирательный образ военных медработников, которые спасали раненых ценой собственной жизни.

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#россия
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#день победы
#новости
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День рождения отмечает выдающийся хирург Юрий Райхман
10 мая 2025, 10:12

Фото: медиасток.рф

10 мая празднует день рождения известный врач-хирург и эндоскопист, общественный деятель Юрий Наумович Райхман. Он работает в системе здравоохранения Московской области более 38 лет, трудится в Воскресенской районной больнице №2.
Райхман родился в 1956 году Воскресенск Московской области. Трудовую деятельность начал санитаром. Окончил мединститут по специальности «лечебное дело» в 1983-м. Работал врачом-хирургом во 2-й городской больнице Воскресенска. В 1993-1994 годах находился в заграничной командировке в Западной группе войск, работал в военном госпитале эндоскопистом.

Прошел ступени от врача-интерна до главврача Воскресенской районной больницы № 2». Под руководством Райхмана там были освоены и внедрены эндохирургические операции, организована круглосуточная эндоскопическая помощь.

С 2010 года больница в качестве эксперимента начала работать по медико-экономическим стандартам. Причём многие стандарты по урологии, гинекологии, хирургии были рассчитаны коллективом, руководимым Юрием Райхманом. В дальнейшем были внедрены и федеральные стандарты.

Талант и самоотверженность руководителя с новой силой раскрылись в 2019 году на начальном этапе развития эпидемии COVID-19 в Московской области. Благодаря оперативности развёртывания и перепрофилирования отделений больница №2 принимала пациентов с коронавирусом со всей области. В кратчайшие сроки было проведено перепрофилирование и подготовка корпуса гнойной хирургии к приёму больных COVID-19. Мощность корпуса составила 50 коек.

10 апреля 2020 года перепрофилированный корпус принял первых пациентов. При этом суммарная мощность отделений больницы №2 для пациентов с коронавирусной инфекцией составила 98 коек.

Райхман является членом Московского областного общества хирургов, ассоциации эндоскопических хирургов России. Его статьи не раз печатались в журнале «Эндоскопическая хирургия».

Врач награждён орденом Пирогова, знаками отличия Московской области. Является Заслуженным врачом России, Почётным гражданином Воскресенского района.

Постановлением губернатора Московской области от 30 сентября 2021 Юрию Райхману присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».

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В Подмосковье прошла патриотическая эстафета «Герои Отечества — связь поколений!»
09 мая 2025, 21:02

Фото: пресс-служба Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья

В преддверии 80-летия Дня Победы в Подмосковье прошла масштабная патриотическая эстафета, сообщили в пресс-службе Ассоциации ветеранов СВО Московской области.
Главной целью эстафеты было показать единство и преемственность поколения победителей в разные времена.

«Участие в эстафете принимают военнослужащие — как участники СВО, так и ветераны других военных конфликтов, представители Комитета семей воинов Отечества, представители филиала Фонда «Защитники Отечества», школьники, волонтеры. Наши неравнодушные люди. В честь 80-летия Победы они, 80 человек, вместе с членами Ассоциации ветеранов СВО выстраиваются в виде символичной буквы V», — обратил внимание сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО, депутат Госдумы Сергей Колунов.

Одними из первых поддержали эстафету в Дмитрове. В годы ВОВ сражения в Московской области сыграли основную роль в обороне столицы от фашистов. К акции присоединился глава округа Иван Курданин.

Участвующие в эстафете еще принесли с собой портреты Героев, говоря о том, что «Бессмертный полк» снова в строю.

Эстафету поддержали округа Подмосковья, а еще десять регионов страны — от Крыма до Камчатки.

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Глава Раменского округа Малышев поздравил ветерана с Победой
09 мая 2025, 20:02

Фото: пресс-служба администрации муниципального округа Раменское

Глава муниципального округа Раменское Эдуард Малышев навестил участника Великой Отечественной войны Павла Кирьянова в посёлке совхоза «Красковский» ТУ «Вялковское». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Ветерану были вручены удостоверение и знак «Почетный гражданин Раменского муниципального округа».

Павел Кирьянов родился в 1926 году, а в 1944 вступил в ряды Красной Армии. Ветеран рассказал, что его наградили медалями Нахимова, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», а также медалью «За трудовую доблесть». После войны, в 1957 году, Павел Филиппович с семьёй переехал в село Зюзино, где начал работать трактористом. Сейчас у ветерана есть два внука и одна правнучка.

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Глава Раменского Малышев поздравил ветерана Кищенко с Днём Победы
09 мая 2025, 19:54

Фото: пресс-служба администрации муниципального округа Раменское

Глава Раменского ​муниципального округа Эдуард Малышев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Илью Кищенко с Днём Победы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Такая встреча с ветераном – большая честь», – отметил Малышев.
После глава округа вручил Кищенко удостоверение и знак «Почётный гражданин Раменского муниципального округа».

Илья Дмитриевич поделился своими воспоминаниями. Когда началась война, он учился в восьмом классе. Ему тогда ещё не исполнилось и семнадцати лет. Он попал на фронт и прошагал по Украине, Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии и Венгрии. Ветеран отметил, что очень часто рассказывает своим внукам о событиях тех лет.

День Победы Кищенко встречает в кругу родных. Близкие окружают фронтовика заботой и любовью, а особенной гордостью и радостью для него сейчас являются внуки.

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#поздравление
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