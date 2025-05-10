Парад на воде «Победная флотилия» прошел в Пушкино в акватории Серебрянки

Видео: администрация г.о. Пушкинский
Парад на воде «Победная флотилия» впервые прошел в акватории реки Серебрянки Пушкинского городского округа. Примерно сотня участников прошла колонной от автомобильного моста к пешеходному, почтив память героев Великой Отечественной войны. Участвовали 70 экипажей с участниками от 12 до 70 лет.
«Лодки Драконы, гребно-парусные Ялы, байдарки, каноэ, сапы, не обгоняя друг друга, двигались в своем ритме, сохраняя очередность и место в колонне», — сказано в публикации.
В «Победной флотилии» были воспитанники окружной спортшколы, участники Пушкинского гребного клуба SUP-ENERGY, представители Пушкинского гребно-парусного клуба «Адмирал Ушаков» и представители Всероссийского общества инвалидов.
«Это восторг. Не видела никогда, чтобы такие разные лодки по реке проплывали друг за другом. И настроение очень радостное, приподнятое, хочется улыбаться и приветствовать всех. Мы стоим, машем каждому кораблю», — рассказала зрительница Елена.Всего мероприятие посмотрели примерно 1500 зрителей.
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