Фестиваль «ПавлинАрт» с танцами и мастер-классами состоялся в парке Серпухова

11 октября 2026, 13:15

Фото: Администрация Серпухов г.о.

Накануне, 10 октября, парк «Питомник» в Серпухове принял фестиваль «ПавлинАрт». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.







Главным героем мероприятия стал павлин — один из узнаваемых символов муниципалитета. Организаторы события — МАУК «Парки Серпухова» — сделали акцент на творческом самовыражении и молодежной культуре, сохранив связь с историей города.



Программа включала самые разные активности. Посетители участвовали в художественных экспериментах, мастерили кокошники и украшения, пробовали себя в керамике, осваивали кастомизацию одежды и наблюдали за созданием картин из песка. Также гости могли оставить анонимное пожелание в «Почте пожеланий», сыграть в экологические игры или отправиться на экскурсию по парку.



Организацией мероприятия также занимались студенты образовательных учреждений округа, инклюзивная школа «Абсолют», творческие студии, волонтеры Подмосковья, местные мастера и приглашенные артисты.