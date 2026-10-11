В Подмосковье число онлайн-услуг выросло вдвое за пять лет

11 октября 2026, 13:14

Фото: Министерство госуправления, ИТ и связи МО

Количество онлайн-услуг на портале госуслуг Московской области за последние пять лет выросло более чем в два раза — 213 до 449. Об этом сообщила пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи региона.







Портал работает на протяжении 14 лет. С его помощью жители решают самые разные вопросы — от рождения ребенка до приобретения земельного участка и услуг для бизнеса. С начала года в электронном виде подали свыше 4,9 млн заявлений. Самой востребованной услугой остается выписка из домовой книги: за девять месяцев ею воспользовались 642,5 тысячи раз.



Отдельное направление работы — улучшение существующих сервисов. К более чем 80% услуг подключен искусственный интеллект: он автоматически распознает загруженные документы и проверяет их корректность. Пользователь при необходимости может заменить файл до отправки заявления.



На портале доступно более 50 проактивных и около 30 комплексных услуг. Например, при появлении права на выплату, в том числе при получении звания «Ветеран труда», в личный кабинет автоматически приходит предзаполненное заявление. Многодетные семьи могут оформить одним заявлением удостоверение, соцкарту, компенсацию за ЖКУ, выплату на обучающегося и льготное питание в школе.



В этом году в личном кабинете заработал сервис «Платежи», который сам находит неоплаченные счета, штрафы, налоги и пошлины. А с прошлого лета на портале действует умный помощник Добробот: за это время он провел 91 тысячу консультаций по 136 услугам в 15 направлениях.