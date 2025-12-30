Фестиваль «Перезагрузка» в Зарайске посетили более 10 000 человек

30 декабря 2025, 20:38

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фестиваль современного искусства «Перезагрузка», который проходит в Зарайске, уже посетили свыше 10 000 человек. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.





Посетителям предлагают три выставки: «Дом от погреба до чердака» в арт-пространстве «ЦЕХЪ», «Вино из одуванчиков» и «Наличники Зарайска» в историческом доме поэта Григория Мачтета. На фасаде арт-пространства «ЦЕХЪ» разместили стрит-арт объект художника из Зарайска Napasio. Выставочную программу дополняют мастер-классы художников и лекции представителей креативных индустрий.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

На новогодние и рождественские праздники запланировали 18 мастер-классов для всей семьи. А в Рождество на фестивале состоится фортепианный концерт неоклассического композитора и пианиста Димы Устинова.

«Приезжайте в Зарайск насладиться зимними видами старинного города и принять участие в фестивале современного искусства! Ждём вас на новогодних каникулах. Фестиваль продлится до 9 января», – сказали в пресс-службе.