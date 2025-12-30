В Химках стартовал седьмой сезон работы катка «Театральный»
В подмосковных Химках стартовал седьмой сезон работы катка «Театральный». Он расположен в сквере «Юбилейный» и традиционно стал частью масштабного проекта «Зима в Подмосковье». Уже по праву считается одним из любимых зимних пространств для жителей города. Об этом сообщили в подмосковном Минблагоустройства.
Каток оборудован искусственным льдом площадью 2 500 квадратных метров, что позволяет комфортно кататься даже в тёплую погоду. Для удобства и безопасности посетителей пространство разделено на две зоны — детскую и взрослую. Это помогает избежать столкновений и делает катание более спокойным и безопасным для всех возрастов.
Особое внимание уделили начинающим фигуристам. На льду работают профессиональные инструкторы, которые помогают освоить базовые навыки катания. Для самых маленьких предусмотрены специальные фигурки-помощники, поддерживающие равновесие и придающие уверенность на льду.
Рядом с катком оборудована тёплая раздевалка, где можно переодеться и согреться. Для гостей работают кафе с горячими напитками и закусками, камера хранения, а также пункты проката и заточки коньков. В центре ледового поля установлена большая рождественская ёлка, а в вечернее время каток наполняется мягким светом иллюминации, создавая атмосферу настоящего зимнего праздника.
Каток «Театральный» открыт для всех желающих бесплатно и работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Это место, где можно провести время с семьёй, встретиться с друзьями или просто насладиться активным отдыхом и уютной зимней атмосферой в самом сердце Химок.
