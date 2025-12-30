В Химках стартовал седьмой сезон работы катка «Театральный»

30 декабря 2025, 16:25

оригинал Фото: пресс-служба Министерства благоустройства Московской области

В подмосковных Химках стартовал седьмой сезон работы катка «Театральный». Он расположен в сквере «Юбилейный» и традиционно стал частью масштабного проекта «Зима в Подмосковье». Уже по праву считается одним из любимых зимних пространств для жителей города. Об этом сообщили в подмосковном Минблагоустройства.