Фестиваль «Перезагрузка» в Зарайске привлёк свыше 21 000 человек

14 сентября 2026, 22:27

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Четвёртый Фестиваль современного искусства «Перезагрузка» в Зарайске за пять недель, с 8 августа по 13 сентября, посетили более 21 000 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.





В этом году тема «Русский Восток: сквозь время и шелка» объединила основные культурные и выставочные площадки города. Участниками культурного события стали более 50 художников, исследователей и музейных специалистов.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фестиваль предусматривал три выставочных проекта. Это «Русский Восток: сквозь время и шелка» в арт-пространстве «ЦЕХЪ», художественная интервенция Кати Исаевой «Архив перелётных касаний» в Коломенско-Зарайском государственном музее-заповеднике и итоговая выставка второго сезона международной арт-резиденции в историческом Доме Мачтета.



Итоговая выставка в этом году впервые получила международный статус. На участие в резиденции поступило 73 заявки, по итогам отбора участниками стали восемь художников из России, Египта и Узбекистана. В течение месяца они исследовали Зарайск и создавали специально для фестиваля работы, посвящённые истории города, археологии, текстильному наследию, семейной памяти и личным историям жителей.

«Самое ценное, что произошло с фестивалем в этом году, – то, что он перестал быть просто культурным событием, которое происходит в Зарайске, и стал чем-то, что мы создаём вместе с городом. Жители приносили нам свои истории и семейные архивы, становились героями и соавторами художественных проектов. Для меня именно это – главный результат «Перезагрузки», – отметила приглашённый куратор фестиваля Татьяна Гетман.