В Московской области за лето обновили свыше 200 задвижек на трубопроводах

14 сентября 2026, 21:37

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХМО

Сотрудники Мособлводоканала за три летних месяца заменили 203 задвижки на трубопроводах, питающих водозаборные узлы, многоквартирные дома и котельные. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Работы проводили в рамках масштабной подготовки к осенне-зимнему периоду и комплексной программы по модернизации сетей. Задвижки – это ключевые запорные устройства.

«Лето – по понятным причинам самый благоприятный период для выполнения полного цикла профилактических мероприятий на сетях и объектах. Мы придерживаемся принципа, что лучше выявить дефекты летом и устранить их, чем выполнять аналогичные мероприятия при сложных погодных условиях или в мороз», – пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба МинЖКХМО

Фото: пресс-служба МинЖКХМО

Фото: пресс-служба МинЖКХМО