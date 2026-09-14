В Московской области за лето обновили свыше 200 задвижек на трубопроводах
Сотрудники Мособлводоканала за три летних месяца заменили 203 задвижки на трубопроводах, питающих водозаборные узлы, многоквартирные дома и котельные. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Работы проводили в рамках масштабной подготовки к осенне-зимнему периоду и комплексной программы по модернизации сетей. Задвижки – это ключевые запорные устройства.
«Лето – по понятным причинам самый благоприятный период для выполнения полного цикла профилактических мероприятий на сетях и объектах. Мы придерживаемся принципа, что лучше выявить дефекты летом и устранить их, чем выполнять аналогичные мероприятия при сложных погодных условиях или в мороз», – пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Как отметили в министерстве, задвижка позволяет локализовать участок сети, перекрыв подачу воды без отключения от ресурса городских кварталов или посёлков. Это необходимо в нескольких случаях: при проведении плановых ремонтных работ, во время подключения новых абонентов или в нештатных ситуациях.
Со временем чугунные и стальные корпуса этих устройств подвергаются коррозии. А уплотнительные элементы под постоянным давлением изнашиваются. Старая задвижка может заклинить в самый ответственный момент. Если трубу прорвёт, неисправное устройство вообще не позволит остановить поток воды или остановит лишь частично.
Меняя задвижку, сотрудники предприятия действуют по чёткому алгоритму. Сначала проблемный отрезок магистрали надежно отсекают от общей системы. Затем узел разбирают, изношенную начинку извлекают и монтируют современное оборудование.
До 30 сентября специалисты планируют заменить ещё 142 единицы запорной арматуры.
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