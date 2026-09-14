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В Московской области за лето обновили свыше 200 задвижек на трубопроводах

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХМО

Сотрудники Мособлводоканала за три летних месяца заменили 203 задвижки на трубопроводах, питающих водозаборные узлы, многоквартирные дома и котельные. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.



Работы проводили в рамках масштабной подготовки к осенне-зимнему периоду и комплексной программы по модернизации сетей. Задвижки – это ключевые запорные устройства.

«Лето – по понятным причинам самый благоприятный период для выполнения полного цикла профилактических мероприятий на сетях и объектах. Мы придерживаемся принципа, что лучше выявить дефекты летом и устранить их, чем выполнять аналогичные мероприятия при сложных погодных условиях или в мороз», – пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Фото: пресс-служба МинЖКХМО

Как отметили в министерстве, задвижка позволяет локализовать участок сети, перекрыв подачу воды без отключения от ресурса городских кварталов или посёлков. Это необходимо в нескольких случаях: при проведении плановых ремонтных работ, во время подключения новых абонентов или в нештатных ситуациях.

Фото: пресс-служба МинЖКХМО

Со временем чугунные и стальные корпуса этих устройств подвергаются коррозии. А уплотнительные элементы под постоянным давлением изнашиваются. Старая задвижка может заклинить в самый ответственный момент. Если трубу прорвёт, неисправное устройство вообще не позволит остановить поток воды или остановит лишь частично.

Фото: пресс-служба МинЖКХМО

Меняя задвижку, сотрудники предприятия действуют по чёткому алгоритму. Сначала проблемный отрезок магистрали надежно отсекают от общей системы. Затем узел разбирают, изношенную начинку извлекают и монтируют современное оборудование.

Фото: пресс-служба МинЖКХМО

До 30 сентября специалисты планируют заменить ещё 142 единицы запорной арматуры.

Ранее сообщалось, что подмосковные специалисты завершили ремонт физкультурно‑оздоровительного комплекса в Ильичёвском районе Мариуполя.
Лора Луганская

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