Фестиваль «Подари надежду» привлёк рекордные 20 тыс. жителей Подмосковья

03 июня 2025, 22:14

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Более 20 тыс. жителей Подмосковья стали участниками VIII областного благотворительного фестиваля «Подари надежду». Он прошёл в колледжах и вузах Московской области с 30 мая по 3 июня и был приурочен к Международному дню защиты детей, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.





Мероприятие было направлено на оказание системной моральной и материальной поддержки людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также помощь организациям, работающим с детьми с ОВЗ.

«Мы наблюдаем значительный интерес к теме инклюзии, что подтверждает рекордное число участников фестиваля в этом году – более 20 тыс. В прошлом году фестиваль собрал 16 тыс. участников. Это яркое свидетельство растущей популярности и важности темы в нашем регионе», – сказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.