В финале подмосковного этапа Всероссийских игр школьников встретились 18 команд
Финальные соревнования регионального этапа Всероссийских игр школьников «Президентские состязания» стартовали в Московской области. За звание лучших сражаются 18 команд пятиклассников, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.
«Финал проходит на базе спортивного комплекса «Труд» в Подольске. В команды вошли 162 школьника, которые победили на муниципальных отборочных этапах. Ребята покажут себя в легкоатлетической эстафете, спортивном многоборье и подвижных играх. Кроме того, будет организован теоретический конкурс», — говорится в сообщении.Финалистами стали городская и сельская команды из округа Домодедово, по две команды из Павлово-Посадского округа, Подольска и Одинцовского округа, а также представители Щёлкова, Химок, Пушкинского, Раменского, Жуковского, Сергиево-Посадского округа, Богородского и Красногорска.