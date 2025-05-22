Свыше 72 тысяч школьников Московской области проведут лето в пришкольных лагерях

Фото: Министерство образования Московской области
В Подмосковье стартует летняя кампания для школьников — в 2025 году отдохнуть, пройти воспитательные программы и провести каникулы с пользой смогут более 72 тысяч детей, сообщает Министерство образования Московской области.
«Летом 2025 года в Московской области на базе образовательных учреждений откроется 988 пришкольных лагерей с дневным пребыванием. Первая смена начнётся 9 июня и завершится 9 июля, вторая продлится с 14 июля по 11 августа, а третья — с 28 июля по 25 августа. Мы постарались сделать отдых комфортным, доступным и интересным для каждого ребёнка», — сообщила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
Фото: Министерство образования Московской области
«Мы стремимся, чтобы каждый ребёнок в Подмосковье мог провести лето интересно, с пользой и чувством гордости за свою страну. Патриотические смены помогают не только расширить кругозор, но и формируют у ребят уважение к истории и традициям страны. В этом году участниками программ станут более 4 тысяч школьников с 4 по 11 классы», — отметила Пильдес.
Дайана Хусинова