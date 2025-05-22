Программа «Лето в Подмосковье» объединит уникальные фестивали и выставки

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Гостей и жителей Московской области предстоящим летом ждут интересные фестивали и выставки. Все мероприятия проходят в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На днях начался третий сезон проекта «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина. На протяжении полутора месяцев за звание лучших будут бороться подмосковные танцоры. А в Ленинском городском округе прошло первое мотофристайл-шоу. Сложные трюки на мотоциклах и багги в исполнении профессиональных спортсменов можно будет увидеть в разных городах Московской области до конца июля.
Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» пройдёт в этом году в 25-й раз с 23 мая по 1 июня в музее-заповеднике Антона Чехова. Коллективы из России, Белоруссии, Казахстана и Китая покажут более 20 спектаклей по произведениям великого писателя или о нём.
1 июня в Музее-заповеднике «Горки Ленинские» впервые стартует новый культурный фестиваль «Каникулы» под руководством Ильи Авербуха. Каждые выходные месяца до 6 июля для гостей будут работать пять тематических площадок – театр, кино, лекторий, музыка, спорт.
С 6 по 8 июня в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Большие Вязёмы» гостей фестиваля «Проект: ПОЭТ» ждут выступления звёзд театра и кино, авторские чтения поэтов, театральные перформансы и «открытый микрофон», где каждый сможет прочитать со сцены стихи.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
С 27 июня по 6 июля в Клину состоится одно из главных культурных событий – XI Международный фестиваль искусств Петра Чайковского, объединяющий искусство, музыку и театр. Среди участников – выдающиеся исполнители и коллективы. Завершит фестиваль «Ночь Чайковского», где будет исполнена опера «Иоланта» в авторской версии бессменного художественного руководителя фестиваля Юрия Башмета.
VIII музыкальный фестиваль «Лето.Музыка.Музей» состоится 9-13 июля в музее «Новый Иерусалим» в Истре. В этом году он посвящён 80-летию Великой Победы. В центре программы – творчество Прокофьева, написавшего Пятую симфонию, которую считают предвестницей Победы.
На территории Истринской сыроварни Олега Сироты 1-3 августа гостей примет «Сырный фестиваль». В этом раз участие в нём примут около 350 фермерских хозяйств из разных регионов. Ремесленную продукцию представят более 30 мастеров и производств. Гости смогут продегустировать сыры и другую молочную, а также мясную и хлебобулочную продукцию, вино и пиво, рыбу и мёд.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На территории усадьбы «Мураново» в городском округе Пушкинский 2 и 3 августа состоится фестиваль «Поле Фолка». В программе – выступления музыкальных коллективов, ремесленные ярмарки, мастер-классы, гастромаркет и многое другое.
А в музее-заповеднике «Архангельское» 23 и 24 августа запланированы знаменитые «Джазовые сезоны». В них примут участие лучшие российские и зарубежные музыканты – народный артист России, саксофонист, худрук фестиваля Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.
30 мая в музее «Новый Иерусалим» совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана открывается выставка «Свет между мирами», посвящённая малоизученному пласту узбекского и русского модернизма 1920-1930-х годов. В экспозиции – полотна 40 художников из коллекций музея «Новый Иерусалим» и музея искусств Республики Каракалпакстан им. И. В. Савицкого.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Кроме того, в «Новом Иерусалиме» до 20 июля продлили выставку «Невесомость» к 125-летию со дня рождения художника-авангардиста Александра Лабаса. На ней представлено свыше 150 живописных и графических работ 1920-1930-х годов из 18 ведущих музеев России и также частных коллекций.
А до середины июля гости смогут познакомиться с творчеством бурятского художника Зорикто Доржиева. Выставка «Повелитель снов» объединила 75 его произведений - скульптуру, живопись, графику и видео-арт.
В Звенигородском музее-заповеднике до 29 июня проходит выставка «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа» из собрания Государственного Русского музея. В экспозицию вошли 40 произведений художника.
А 11 июня в Серпуховском историко-художественном музее откроется межмузейная выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского», которая объединит произведения нескольких поколений русских живописцев-маринистов.
Подробно с программой летних культурных мероприятий можно познакомиться на туристическом портале Московской области.
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На днях начался третий сезон проекта «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина. На протяжении полутора месяцев за звание лучших будут бороться подмосковные танцоры. А в Ленинском городском округе прошло первое мотофристайл-шоу. Сложные трюки на мотоциклах и багги в исполнении профессиональных спортсменов можно будет увидеть в разных городах Московской области до конца июля.
«За три летних месяца к нам в Подмосковье приедет много гостей. Для них и для наших дорогих жителей мы подготовили насыщенную культурную программу. На этой неделе в Чехове стартует XXV Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», художественным руководителем которого в юбилейный год выступает Никита Михалков. В Больших Вязёмах любителей литературы соберет «Проект: ПОЭТ». А для ценителей классической музыки подготовлены фестивали: «Лето.Музыка.Музей» в «Новом Иерусалиме», «Джазовые сезоны» в Архангельском фестивали Чайковского в Клину», – рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Он напомнил, что, кроме того, в год 185-летия со дня рождения великого композитора в усадьбы Плещеево в Подольске впервые пройдет фестиваль «Путь Чайковского».
«А 30 мая в «Новом Иерусалиме» запускаем совместную с Узбекистаном выставку «Свет между мирами». Это более 160 полотен российских и узбекских модернистов 1920-1930 годов из коллекций двух стран», – заключил глава региона.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» пройдёт в этом году в 25-й раз с 23 мая по 1 июня в музее-заповеднике Антона Чехова. Коллективы из России, Белоруссии, Казахстана и Китая покажут более 20 спектаклей по произведениям великого писателя или о нём.
1 июня в Музее-заповеднике «Горки Ленинские» впервые стартует новый культурный фестиваль «Каникулы» под руководством Ильи Авербуха. Каждые выходные месяца до 6 июля для гостей будут работать пять тематических площадок – театр, кино, лекторий, музыка, спорт.
С 6 по 8 июня в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Большие Вязёмы» гостей фестиваля «Проект: ПОЭТ» ждут выступления звёзд театра и кино, авторские чтения поэтов, театральные перформансы и «открытый микрофон», где каждый сможет прочитать со сцены стихи.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
С 27 июня по 6 июля в Клину состоится одно из главных культурных событий – XI Международный фестиваль искусств Петра Чайковского, объединяющий искусство, музыку и театр. Среди участников – выдающиеся исполнители и коллективы. Завершит фестиваль «Ночь Чайковского», где будет исполнена опера «Иоланта» в авторской версии бессменного художественного руководителя фестиваля Юрия Башмета.
VIII музыкальный фестиваль «Лето.Музыка.Музей» состоится 9-13 июля в музее «Новый Иерусалим» в Истре. В этом году он посвящён 80-летию Великой Победы. В центре программы – творчество Прокофьева, написавшего Пятую симфонию, которую считают предвестницей Победы.
На территории Истринской сыроварни Олега Сироты 1-3 августа гостей примет «Сырный фестиваль». В этом раз участие в нём примут около 350 фермерских хозяйств из разных регионов. Ремесленную продукцию представят более 30 мастеров и производств. Гости смогут продегустировать сыры и другую молочную, а также мясную и хлебобулочную продукцию, вино и пиво, рыбу и мёд.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На территории усадьбы «Мураново» в городском округе Пушкинский 2 и 3 августа состоится фестиваль «Поле Фолка». В программе – выступления музыкальных коллективов, ремесленные ярмарки, мастер-классы, гастромаркет и многое другое.
А в музее-заповеднике «Архангельское» 23 и 24 августа запланированы знаменитые «Джазовые сезоны». В них примут участие лучшие российские и зарубежные музыканты – народный артист России, саксофонист, худрук фестиваля Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.
30 мая в музее «Новый Иерусалим» совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана открывается выставка «Свет между мирами», посвящённая малоизученному пласту узбекского и русского модернизма 1920-1930-х годов. В экспозиции – полотна 40 художников из коллекций музея «Новый Иерусалим» и музея искусств Республики Каракалпакстан им. И. В. Савицкого.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Кроме того, в «Новом Иерусалиме» до 20 июля продлили выставку «Невесомость» к 125-летию со дня рождения художника-авангардиста Александра Лабаса. На ней представлено свыше 150 живописных и графических работ 1920-1930-х годов из 18 ведущих музеев России и также частных коллекций.
А до середины июля гости смогут познакомиться с творчеством бурятского художника Зорикто Доржиева. Выставка «Повелитель снов» объединила 75 его произведений - скульптуру, живопись, графику и видео-арт.
В Звенигородском музее-заповеднике до 29 июня проходит выставка «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа» из собрания Государственного Русского музея. В экспозицию вошли 40 произведений художника.
А 11 июня в Серпуховском историко-художественном музее откроется межмузейная выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского», которая объединит произведения нескольких поколений русских живописцев-маринистов.
Подробно с программой летних культурных мероприятий можно познакомиться на туристическом портале Московской области.
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Лора Луганская