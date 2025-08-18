Первый концерт проекта «Путь Чайковского» в Подольске собрал 7 тыс. зрителей
Гала-концерт масштабного проекта «Путь Чайковского» собрал в Подольске порядка 7 тыс. зрителей. Такие данные привели в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Художественный руководитель проекта – народный артист СССР, Герой Труда Юрия Башмет. В Подольске мероприятие, связанное с именем великого русского композитора, прошло впервые.
«В Подмосковье есть места и события, которые прочно ассоциируются с именами выдающихся писателей или композиторов. И очень много мест, об уникальной истории которых люди не знают. Наша задача – открывать их широкой публике, расширять географию интересных туристических и культурных локаций на подмосковной карте. В Плещееве Пётр Ильич бывал, работал и творил. Мы протянули ниточку от Клина сюда. Сделали сегодняшний концерт продолжением масштабного фестиваля в Клину и соединили места, которых роднит связь с композитором», – отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.
На площадке в усадьбе Плещеево выступили звёзды мировой классической музыки, лауреаты международных конкурсов – скрипач Павел Милюков, виолончелист Александр Рамм, гобоист Фёдор Освер, трубач Семён Соломатников, а также Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Башмета. В их исполнении прозвучала музыка Чайковского.
Отрывки из дневников и воспоминаний композитора, в том числе и о днях, проведённых в усадьбе, читал народный артист РСФСР Сергей Шакуров.