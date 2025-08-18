«Ночь кино» пройдёт в Раменском на двух площадках

18 августа 2025, 16:03

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Раменский округ присоединился к всероссийской акции «Ночь кино». В рамках этой акции жители округа смогут в субботу, 23 августа, бесплатно посмотреть российские фильмы на двух площадках. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Одной из кинолокаций станет площадка «Лира» в Раменском парке. Показы там начнутся в 20:00.





«Первым покажут детский фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», а в 22:00 начнётся демонстрация киноленты «Пророк. История Александра Пушкина». Завершится показ фильмом «Группа крови», он начнётся в 00:30», — говорится в сообщении.