«Ночь кино» пройдёт в Раменском на двух площадках
Раменский округ присоединился к всероссийской акции «Ночь кино». В рамках этой акции жители округа смогут в субботу, 23 августа, бесплатно посмотреть российские фильмы на двух площадках. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Одной из кинолокаций станет площадка «Лира» в Раменском парке. Показы там начнутся в 20:00.
«Первым покажут детский фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», а в 22:00 начнётся демонстрация киноленты «Пророк. История Александра Пушкина». Завершится показ фильмом «Группа крови», он начнётся в 00:30», — говорится в сообщении.Второй площадкой акции станет дом культуры «Победа» в посёлке Удельная. Там будут продемонстрированы те же фильмы, но показы начнутся раньше — в 17:00.