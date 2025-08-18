На фарфоровом фестивале «Агашка» в Ликино-Дулёве проведут карнавальное шествие

18 августа 2025, 11:40

оригинал Фото: ТВ «Аист»

В городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского городского округа 23 августа проведут областной фарфоровый фестиваль «Агашка». Он пройдёт в восьмой раз, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.







«Программа начнется карнавальным шествием фарфоровой королевы со свитой. Затем состоятся конкурс костюмов в стиле Дулёвского фарфора «Фарфоровая кокетка» и художественный конкурс «Фарфоровое диво». На базе творческой площадки «Агафья-искусница» пройдут мастер-классы по керамике, росписи фарфора, гончарному искусству и другим народным промыслам России. С «Фарфоровой свадьбой» поздравят супругов, отмечающих 20-летие совместной жизни», – рассказали в ведомстве