На фарфоровом фестивале «Агашка» в Ликино-Дулёве проведут карнавальное шествие
В городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского городского округа 23 августа проведут областной фарфоровый фестиваль «Агашка». Он пройдёт в восьмой раз, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Программа начнется карнавальным шествием фарфоровой королевы со свитой. Затем состоятся конкурс костюмов в стиле Дулёвского фарфора «Фарфоровая кокетка» и художественный конкурс «Фарфоровое диво». На базе творческой площадки «Агафья-искусница» пройдут мастер-классы по керамике, росписи фарфора, гончарному искусству и другим народным промыслам России. С «Фарфоровой свадьбой» поздравят супругов, отмечающих 20-летие совместной жизни», – рассказали в ведомствеДля маленьких гостей праздника в парке «Культурный код на босу ногу» подготовили босоногую тропу, иммерсивный спектакль «История разбитого сервиза», программу «В поисках Агашки» и многое другое.
В министерстве напомнили, что фарфоровый фестиваль «Агашка» является обладателем Гран-при Всероссийской национальной премии в области событийного туризма Russian event awards.