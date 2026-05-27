Фестиваль пристройства бездомных животных из приютов пройдет в Мытищах
В последний день весны, 31 мая, в городском округе Мытищи состоится благотворительное семейное мероприятие «Зоофест Эко». В ТРК «Красный Кит» более полусотни кошек и собак получат шанс обрести любящих хозяев.
Будет 60 хвостатых участников — 40 кошек (котята и взрослые) и 20 собак (щенки и взрослые). Все животные здоровы, привиты, социализированы и приедут на встречу с кураторами. Для того чтобы забрать питомца, при себе необходимо иметь паспорт.
Фестиваль превратится в настоящий праздник добра и познания. Для посетителей запланированы: зона пристройства с возможностью личного знакомства с животными; консультации профессионального кинолога и ветеринарного врача; беспроигрышная лотерея — каждый участник получит приз, а вырученные средства пойдут на помощь подопечным; Аквагрим для детей (с 12:00 до 15:00) и мастер-класс по лепке из воздушного пластилина.
Кроме того, есть фотозоны, продажа тематического мерча и специальные предложения на товары для питомцев от партнера события. Каждый новый владелец получит полезные подарки для комфортного старта домашней жизни питомца. Организаторы подчеркивают: поддержка в первые дни дома особенно важна для адаптации животного.
Мероприятие направлено на формирование ответственного отношения к братьям нашим меньшим и поддержку приютов. «Зоофест Эко» — это шанс провести выходные с семьей, получить ценные советы специалистов и совершить настоящее доброе дело, подарив дом тому, кто очень ждет.
Дата проведения 31 мая с 10:00 до 18:00. Адрес: г. Мытищи, Шараповский проезд, владение 2, ТРК «Красный Кит», 1 этаж, центральный атриум. Вход свободный. Организаторы: региональная общественная организация «Найди друга» при поддержке ТРК «Красный Кит» и сети зоомагазинов «Сами с Усами».
Читайте также: