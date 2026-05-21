В Раменском открылся международный фестиваль художественной керамики

В Гжельском университете открылся XV юбилейный международный фестиваль «Художественная керамика». На развёрнутой выставке представлены проекты студентов, в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





Университет притягивает людей со всей планеты. Двери учебного учреждения открылись не только для собственных студентов, но и для почётных гостей из других стран.

«Здесь представлены наши международные проекты. У нас в гостях – представители двух латиноамериканских стран. Это посол Сальвадора и секретарь посольства Колумбии. У нас студенты из этих государств учились и учатся сейчас», – рассказал ректор Гжельского государственного университета Денис Сомов.

«Три стихии слились воедино: это глина, из которой создаются произведения, огонь, который этой глине дарит вечность, и творец, вне зависимости от того, студент это или преподаватель. Три стихии объединились, и на выходе мы видим произведение искусства», – отметил директор Института изобразительного искусства и дизайна ГГУ, заслуженный художник России Александр Рожников.