В Раменском открылся международный фестиваль художественной керамики
В Гжельском университете открылся XV юбилейный международный фестиваль «Художественная керамика». На развёрнутой выставке представлены проекты студентов, в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Университет притягивает людей со всей планеты. Двери учебного учреждения открылись не только для собственных студентов, но и для почётных гостей из других стран.
«Здесь представлены наши международные проекты. У нас в гостях – представители двух латиноамериканских стран. Это посол Сальвадора и секретарь посольства Колумбии. У нас студенты из этих государств учились и учатся сейчас», – рассказал ректор Гжельского государственного университета Денис Сомов.
Фестиваль зародился в 1999 году. За это время в нём приняли участие более 4000 человек. А изделия из керамики были выбраны не просто так.
«Три стихии слились воедино: это глина, из которой создаются произведения, огонь, который этой глине дарит вечность, и творец, вне зависимости от того, студент это или преподаватель. Три стихии объединились, и на выходе мы видим произведение искусства», – отметил директор Института изобразительного искусства и дизайна ГГУ, заслуженный художник России Александр Рожников.Гжельский государственный университет – это образовательный и культурный центр. Выставка в его стенах доказала, что культура жива и будет жить дальше.