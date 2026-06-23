Подмосковные аграрии планируют собрать около 2 тысяч тонн ягод

23 июня 2026, 17:24

оригинал Фото: istockphoto / Bojsha65

В Подмосковье продолжают развивать ягодное направление сельского хозяйства. Одной из самых востребованных культур остается земляника садовая, известная потребителям как клубника. Также в регионе выращивают малину, голубику, смородину, вишню и крыжовник, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.





Сегодня производством ягод занимаются более 20 сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств. Они обеспечивают жителей региона свежей местной продукцией и уже приступили к сбору нового урожая. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталия Мосина, власти поддерживают развитие отрасли с помощью различных мер господдержки.



«Сейчас аграрии уже приступили к сбору урожая. Со своей стороны мы поддерживаем развитие отрасли с помощью мер господдержки — от субсидий на закладку многолетних насаждений с компенсацией до 95% затрат до льготного кредитования и грантовых программ для фермерских и семейных хозяйств», — подчеркнул он.