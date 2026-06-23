Подмосковные аграрии планируют собрать около 2 тысяч тонн ягод
В Подмосковье продолжают развивать ягодное направление сельского хозяйства. Одной из самых востребованных культур остается земляника садовая, известная потребителям как клубника. Также в регионе выращивают малину, голубику, смородину, вишню и крыжовник, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.
Сегодня производством ягод занимаются более 20 сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств. Они обеспечивают жителей региона свежей местной продукцией и уже приступили к сбору нового урожая. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталия Мосина, власти поддерживают развитие отрасли с помощью различных мер господдержки.
«Сейчас аграрии уже приступили к сбору урожая. Со своей стороны мы поддерживаем развитие отрасли с помощью мер господдержки — от субсидий на закладку многолетних насаждений с компенсацией до 95% затрат до льготного кредитования и грантовых программ для фермерских и семейных хозяйств», — подчеркнул он.В ведомстве отметили, что за период с 2023 по 2026 год площадь ягодных насаждений в Подмосковье увеличилась с 412 до 553 гектаров, а площадь плодоносящих ягодников выросла с 294 до 420 гектаров. Урожай уже собирают в нескольких хозяйствах региона, включая плодопитомник «Ягода-Малина» в Шаховской, предприятие «Ягодная долина» в Щелковском округе и компанию «Русская ягода» в Луховицах.
В 2026 году аграрии рассчитывают собрать около 2 тысяч тонн ягод, при этом примерно половину урожая составит клубника. Для повышения эффективности производства хозяйства используют современные технологии, включая системы капельного полива, дополнительное освещение LED-лампами, тепличные и тоннельные конструкции, а также выращивание растений на специальных субстратах. Такой подход позволяет увеличить период сбора урожая и повысить качество продукции.
Специалисты отмечают, что ягодоводство сохраняет высокий инвестиционный потенциал. Клубника и земляника начинают плодоносить уже через один-два года после посадки, а голубика приносит первый урожай примерно на третий год, что обеспечивает сравнительно быструю окупаемость вложений.