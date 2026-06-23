На ж/д переездах столичного региона стартовала акция по безопасности

23 июня 2026, 15:28

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Профилактическая акция «Внимание, переезд!» проходит на Московской железной дороге. Она направлена на профилактику ДТП на объектах ж/д инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса со ссылкой на МЖД.





Провести акцию решили из-за увеличения числа аварий: с начала текущего года на ж/д переездах их произошло 19, а в прошлом году за аналогичный период — 16.





«В ходе акции железнодорожники и сотрудники ГАИ напоминают водителям о правилах движения, объясняют, почему нельзя выезжать на пути при закрывающемся шлагбауме или пытаться объехать его, и призывают быть внимательными к звуковой и световой сигнализации», — говорится в сообщении.