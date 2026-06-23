Готовность капремонта спорткомплекса «Звезда» в Звенигороде достигла 50%
Спортивный комплекс «Звезда» в городе Звенигород Одинцовского округа капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены наполовину. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Здание общей площадью свыше пяти тысяч квадратных метров обновляют по региональной госпрограмме.
«Сейчас рабочие занимаются обустройством фасада и кровли, прокладкой сетей водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения, а также отделкой помещений», — говорится в сообщении.Основные ремонтные мероприятия планируется завершить в текущем году.
Ранее сообщалось, что капитальный ремонт Красногорского колледжа должны закончить до конца лета, так что 1 сентября учебное заведение примет студентов в обновлённых стенах.