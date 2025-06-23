В Подмосковье за неделю из аварийного жилья переехали более 200 человек

23 июня 2025, 12:38

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Более 200 человек были переселены из аварийного жилья в двенадцати округах Московской области на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.







«Из 75 аварийных помещений общей площадью более 27 тыс. квадратных метров были расселены 223 человека. Расселение проводилось в следующих округах: Шатура, Богородский, Ступино, Красногорск, Люберцы, Лыткарино, Дмитровский, Серебряные Пруды, Пушкинский, Электросталь, Серпухов и Сергиево-Посадский», — говорится в сообщении.