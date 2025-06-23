В Подольске прошла тренировка юнармейцев с мастер-классами и испытаниями

23 июня 2025, 12:45

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

20 июня во Дворце молодёжи в Подольске состоялась открытая тренировка Школы юнармейских командиров. Участие в ней приняли юнармейцы из образовательных учреждений округа, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Ребят познакомили с основами военной дисциплины, воинскими званиями и формой одежды военнослужащих Вооружённых сил РФ. На практике они осваивали навыки первой помощи, учились завязывать морские узлы и надевать костюм химической защиты на скорость. Также участники попробовали себя в роли спасателей.





«Развитие таких навыков — это вклад в общественную безопасность и готовность к действиям в экстренных ситуациях», — отметил начальник штаба регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Московской области Евгений Лукошников.