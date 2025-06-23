В Подмосковье запустили производство шариков с соком «Джус Бабл»
Компания «Топ Продукт», работающая на территории Подмосковья, ввела в эксплуатацию новую производственную линию мощностью 100 тонн в месяц. Инвестиции в проект составили 50 миллионов рублей, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На новой линии будет выпускаться продукция под названием «Джус Бабл» — шарики с фруктовым соком, которые применяются в десертах, мороженом, выпечке и напитках.
Предприятие располагает производственными площадками в Раменском и Орехово-Зуевском округах. В ассортименте — товары для профессиональной и домашней кулинарии: кондитерский декор «Парфэ Декор», безглютеновые смеси «Тестовъ», приправы под брендами «Едим Дома» и «Королевская коллекция», растительные масла «Благодарное», а также сезонные наборы.
Продукция компании поставляется в крупные торговые сети, включая «Х5 Group», «Ашан» и «Магнит».
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