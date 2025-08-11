Фестиваль «Сделано в России» пройдет в Пекине к китайскому Дню влюбленных
С 28 по 30 августа в Пекине пройдет фестиваль-ярмарка «Сделано в России», посвящённый китайскому Дню влюбленных. Мероприятие организует Российский экспортный центр при поддержке правительств России и Китая, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На площадке соберутся более 40 компаний из 26 регионов России, включая Подмосковье, которое представят более 500 наименований продукции — от продуктов питания и косметики до сувениров и изделий народных промыслов.
Участие примут ООО «Коломенский торговый дом» (хлебобулочные изделия), ООО «Торговый дом Шоколад», а также ООО «Адельдан» и ООО «Плодоимпорт», производящие консервированные овощи и фрукты. Для российских предпринимателей предусмотрены прямые переговоры с китайскими импортерами и дистрибьюторами, что поможет расширить экспортные возможности и заключить новые контракты. Посетители фестиваля смогут попробовать и приобрести продукцию подмосковных производителей.
Ярмарка организована в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» под кураторством Минпромторга России и программы продвижения российских товаров под брендом «Сделано в России». В ходе фестиваля откроются первые два официальных розничных магазина бренда, а 16 августа аналогичный магазин стартует в Шанхае. Подробности — на официальном сайте программы.
