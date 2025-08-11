Фестиваль «Сделано в России» пройдет в Пекине к китайскому Дню влюбленных

11 августа 2025, 17:23

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С 28 по 30 августа в Пекине пройдет фестиваль-ярмарка «Сделано в России», посвящённый китайскому Дню влюбленных. Мероприятие организует Российский экспортный центр при поддержке правительств России и Китая, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.