В Мытищах на полученной без торгов земле реализуют новый инвестпроект
Компания «ТАЛСИН» приступила к строительству административно-офисного центра в Мытищах. Землю она получила в аренду без проведения торгов, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Планируется построить административно-офисный центр на участке площадью 0,5 га. Земля предоставлена инвестору без торгов. Объём инвестиций составляет 175 млн рублей. Ввод в эксплуатацию намечен на 2028 год», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.В 2023 году компания «ТАЛСИН» уже построила в Мытищах физкультурно-оздоровительный комплекс на участке, предоставленном в аренду без проведения торгов. Как напомнили в ведомстве, в Подмосковье инвесторы имеют возможность арендовать муниципальную землю с правом выкупа по льготной ставке. Программа под номером постановления «272» предусматривает предоставление участков без проведения торгов. При выполнении всех обязательств компания может выкупить землю за 15% от кадастровой стоимости.
Подать заявку на получение земельного участка можно онлайн на инвестиционном портале региона.