В Раменском в выходные проведут масштабный джазовый фестиваль
Видео: ресторан «Арт Хаус»
В Раменском 15-17 августа состоится трёхдневный джазовый фестиваль. Во дворе ресторана «Арт Хаус» выступят артисты и коллективы с уникальным прочтением джаза, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Откроется фестиваль 15 августа в 20:30 концертом столичной группы Marcus Bona Quartet. 16 августа, концерты начнутся раньше, так как на площадке друг за другом ожидается два музыкальных сета. Сначала в 19 часов на сцену выйдет российский саксофонист и импровизатор Сергей Летов. Затем концерт продолжит столичная группа Jazz Reflection с раменской вокалисткой Ольгой Ашмариной», – рассказали в администрации.17 августа с 18 часов меломанов ждёт выступление группы Romani. Она порадует публику цыганским джазом в стиле 1930-40-х годов. Затем на сцене споет джазовая вокалистка Екатерина Черноусова.